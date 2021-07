Calciomercato Napoli, Barça e Real su Fabiàn Ruiz: la decisione di ADL (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Napoli è chiamato a prendere una decisione su Fabiàn Ruiz durante questa finestra di Calciomercato: De Laurentiss ha preso una decisione. Fabian Ruiz esulta dopo un goal (via Getty Images)E’ una stagione che parte nel segno dell’incertezza quello del Napoli, con la società chiamata a decisioni importanti sul Calciomercato. Infatti gli azzurri sono chiamati a fare diverse cessioni, come già annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha annunciato che tutti sono sul mercato, nessuno escluso. Il nome più caldo sul ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilè chiamato a prendere unasudurante questa finestra di: De Laurentiss ha preso una. Fabianesulta dopo un goal (via Getty Images)E’ una stagione che parte nel segno dell’incertezza quello del, con la società chiamata a decisioni importanti sul. Infatti gli azzurri sono chiamati a fare diverse cessioni, come già annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha annunciato che tutti sono sul mercato, nessuno escluso. Il nome più caldo sul ...

