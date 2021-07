Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 28 luglio 2021 (Di giovedì 29 luglio 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 28 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata del programma SuperQuark ha totalizzato 1920 spettatori (12.14% di share). La puntata di All Together Now su Canale5 ha conquistato 1443 spettatori (share 9.74%). Il telefilm Chicago Fire su Italia1 ha realizzato in media 1223 spettatori (7.84%); su Rai2 il telefilm Il Circolo degli Anelli ha portato a casa 1002 spettatori (6.42%), mentre il ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 29 luglio 2021)TV: idei programmi più visti di28, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del programma SuperQuark ha totalizzato 1920 spettatori (12.14% di share). La puntata di All Together Now su Canale5 ha conquistato 1443 spettatori (share 9.74%). Il telefilm Chicago Fire su Italia1 ha realizzato in media 1223 spettatori (7.84%); su Rai2 il telefilm Il Circolo degli Anelli ha portato a casa 1002 spettatori (6.42%), mentre il ...

