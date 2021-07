Variante Delta, l'isolamento «non ha protetto i più deboli»: rischio di morte cinque volte maggiore (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'isolamento potrebbe non essere riuscito a proteggere le persone più a rischio dal Covid e dalla Variante Delta. Uno studio dell'Università di Glasgow dalla Gran... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'potrebbe non essere riuscito a proteggere le persone più adal Covid e dalla. Uno studio dell'Università di Glasgow dalla Gran...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Sondaggi politici/ Lega al 21,1%, Pd a - 0,2%, giù FdI. Crolla Renzi: Iv all'1,5% Grande preoccupazione è legata alla variante Delta , che ha causato il rialzo importante di casi positivi: più di tre italiani su quattro, il 76% per la precisione, conferma di temere la variante del ...

Sydney prolunga il lockdown, si può uscire solo per fare sport L'Australia, ampiamente risparmiata dalle prime ondate della pandemia, è al momento colpita dalla contagiosa variante Delta, e questo mentre solo il 13% dei 25 milioni di abitanti risulta vaccinato.

Variante Delta: ecco perché è così difficile da fermare Focus Covid, Tokyo record di contagi, sono oltre 3mila Con 3.177 nuovi casi di Covid confermati, per il secondo giorno consecutivo Tokyo registra un record di contagi a causa della diffusione della variante Delta. Lo riferisce l’agenzia di stampa Kyodo, ...

Ecco perché la variante Delta si diffonde così rapidamente Un periodo di incubazione più breve e un'alta densità di particelle virali, fino a oltre 1000 volte superiore rispetto al ceppo originale, sarebbero, secondo uno studio cinese, le cause del successo d ...

