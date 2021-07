Vaccini Pfizer, un milione di dosi in più per l’Italia ad agosto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un milione in più di Vaccini Pfizer per l’Italia a partire dalla seconda settimana di agosto. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Grazie a una proficua interlocuzione fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, l’Italia ha infatti ottenuto la disponibilità di un ulteriore milione di Vaccini Pfizer a partire dalla seconda settimana di agosto. Queste ulteriori dosi permetteranno alla Struttura Commissariale del Generale Figliuolo di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021) Unin più dipera partire dalla seconda settimana di. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Grazie a una proficua interlocuzione fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen,ha infatti ottenuto la disponibilità di un ulterioredia partire dalla seconda settimana di. Queste ulterioripermetteranno alla Struttura Commissariale del Generale Figliuolo di ...

