Tokyo 2020 | vela | Tita-Banti comandano la classifica generale nei Nacra 17

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Esordio olimpico per i giovani romani Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò nella quarta giornata di regate per ladia Enoshima. Dopo due prove (9-9) gli azzurri sono al 9° posto della, subito in zona Medal Race. La velocità è buona e nella seconda prova hanno girato intorno al 5°6° posto, finendo superati solo nel lato di poppa conclusivo. Nella17 Ruggeroe Caterina Mariannasono stati protagonisti con tre ottime prove. La coppia azzurra domina la prova di esordio, cui segue un terzo posto nella seconda prova in rimonta e un altro ...