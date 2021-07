Sterilgarda e il comunicato sul green pass per i lavoratori che ha fatto impazzire i no-vax (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non solo ristoranti e locali: adesso anche l’azienda Sterilgarda ha dovuto subire gli attacchi no-vax per un comunicato che ha inviato ai propri dipendenti. Da settembre chi è senza green pass rischia lo stipendio Sterilgarda, una delle più importanti aziende del settore agroalimentare del Mantovano, è il quarto produttore di latte in Italia e conta circa 350 dipendenti, ha inviato ai suoi lavoratori una lettera che annunciava la linea dura sul green pass: da settembre chi non ne è in possesso perché non vaccinato sarà destinato a mansioni differenti in ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non solo ristoranti e locali: adesso anche l’aziendaha dovuto subire gli attacchi no-vax per unche ha inviato ai propri dipendenti. Da settembre chi è senzarischia lo stipendio, una delle più importanti aziende del settore agroalimentare del Mantovano, è il quarto produttore di latte in Italia e conta circa 350 dipendenti, ha inviato ai suoiuna lettera che annunciava la linea dura sul: da settembre chi non ne è in possesso perché non vaccinato sarà destinato a mansioni differenti in ...

