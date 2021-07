Spacciare i no green pass per no vax. Ecco perché i giornaloni ci marciano (Di mercoledì 28 luglio 2021) A leggere i titoli dei giornaloni di questi giorni è tutto un fiorire di condanne e biasimo per le piazze no green pass. Peccato che – e qui c’è il dolo – spesso e volentieri “magicamente” i cittadini contrari al certificato verde obbligatorio diventino dei no vax. Eppure la differenza è sostanziale: i primi protestano contro nuove restrizioni e la discriminazione dei cittadini tra chi ha il passaporto sanitario e chi no; i secondi sono banalmente contrari al vaccino. Nella fattispecie al vaccino anti Covid. E se i no vax presumibilmente sono anche contrari al green pass non è affatto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 luglio 2021) A leggere i titoli deidi questi giorni è tutto un fiorire di condanne e biasimo per le piazze no. Peccato che – e qui c’è il dolo – spesso e volentieri “magicamente” i cittadini contrari al certificato verde obbligatorio diventino dei no vax. Eppure la differenza è sostanziale: i primi protestano contro nuove restrizioni e la discriminazione dei cittadini tra chi ha ilaporto sanitario e chi no; i secondi sono banalmente contrari al vaccino. Nella fattispecie al vaccino anti Covid. E se i no vax presumibilmente sono anche contrari alnon è affatto ...

