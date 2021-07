RC auto, in Italia costa 91 euro in più rispetto all'Europa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con la presentazione della " Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nel 2020 ", l' IVASS ha aggiornato i dati sul confronto tra Italia e i principali Paesi europei (Francia, Spagna, Germania e ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Con la presentazione della " Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nel 2020 ", l' IVASS ha aggiornato i dati sul confronto trae i principali Paesipei (Francia, Spagna, Germania e ...

Advertising

kontakia : RT @AndreaRoventini: Mentre in Italia il min. Cingolani propone di sussidiare l’acquisto di auto a benzina e diesel, gli scienziati discuto… - BWhiteblack : RT @ilgiornale: Grandinate eccezionali hanno colpito il Nord Italia distruggendo auto e raccolti: ecco perché le dimensioni dei chicchi son… - ilgiornale : Grandinate eccezionali hanno colpito il Nord Italia distruggendo auto e raccolti: ecco perché le dimensioni dei chi… - OHorvath2 : RT @AndreaRoventini: Mentre in Italia il min. Cingolani propone di sussidiare l’acquisto di auto a benzina e diesel, gli scienziati discuto… - mariello1982 : @AndrewA2394 @stebaraz @AndreaRoventini permettere di circolare ad auto euro 2 o 3 in giro per italia fuori dalle z… -