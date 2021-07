Orari f1 Gp Ungheria 2021 | libere | qualifiche e gara Diretta Sky e differita Tv8

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Archiviate le polemiche per la vittoria di Lewis Hamilton a Silverstone che ha riaperto il Mondiale, Verstappen fuori dopo poche curve, la Formula 1 si sposta nella calda e tortuosa Budapest per il ...

Autosprint.it

... la Formula 1 si sposta nella calda e tortuosa Budapest per il gran premio di. Se il ...tv Weekend di gara classico, senza sprint race, a partire dal venerdì. Prove libere 1 il 30 luglio ...Glidel weekend " dopo i cambiamenti sperimentati a Silverstone con il format della Sprint ... Il 36° Gran Premio didi Formula 1 prenderà il via domenica alla stessa ora. Ferrari Stats ...Dopo la vittoria di Hamilton, con polemiche, a Silverstone, il circus si sposta nella calda Ungheria per il gp sul tracciato di Budapest ...Il circus della Formula 1 approda a Budapest per la 36a edizione del GP Ungheria, undicesima prova del mondiale 2021. Esso è anche l'ultimo round prima delle ...