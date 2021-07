Olimpiadi, il caso dei diritti finisce in Vigilanza: «La Rai chiarisca perché disse no allo streaming» (Di mercoledì 28 luglio 2021) finisce all’attenzione della Vigilanza Rai il caso dei diritti dell’azienda sulle Olimpiadi e, in particolare, il fatto che non abbia acquisito quelli per la trasmissione in streaming. Il presidente della Commissione, Alberto Barachini, infatti, ieri sera proposto di presentare all’azienda un’interrogazione per chiedere un chiarimento sulla vicenda. La Vigilanza scrive alla Rai sui diritti per le Olimpiadi Nell’interrogazione alla Rai, che in questo momento è guidata da vertici nuovi appena insediatisi, la Vigilanza ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 luglio 2021)all’attenzione dellaRai ildeidell’azienda sullee, in particolare, il fatto che non abbia acquisito quelli per la trasmissione in. Il presidente della Commissione, Alberto Barachini, infatti, ieri sera proposto di presentare all’azienda un’interrogazione per chiedere un chiarimento sulla vicenda. Lascrive alla Rai suiper leNell’interrogazione alla Rai, che in questo momento è guidata da vertici nuovi appena insediatisi, la...

