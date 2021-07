Olimpiadi | eliminate Germania e Romania Ai quarti vanno | Brasile | Costa D’Avorio | Corea del Sud e Nuova Zelanda

Advertising

infoitsport : LIVE Italia-Cina 13-19, Olimpiadi basket 3x3 in DIRETTA: Tokyo amara, azzurre eliminate da un'incontenibile Wang - PatoCornejo : RT @Gazzetta_it: #Basket 3x3, le azzurre eliminate nei quarti #Tokyo2020 @Italbasket - Lodamarco1 : RT @Gazzetta_it: #Basket 3x3, le azzurre eliminate nei quarti #Tokyo2020 @Italbasket - Gazzetta_it : #Basket 3x3, le azzurre eliminate nei quarti #Tokyo2020 @Italbasket - DanieleRaponi : #Tokyo2020 #Olimpiadi #ItaliaTeam #basket3x3 ???? #Cina 19-13 #Italia ???? azzurre eliminate nei quarti #ITA #3x3… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi eliminate

Per i risultati di tennis alleTokyo 2020 occhio al tabellone femminile, dove Camila Giorgi davvero si gioca tutto: qui sono già stateAshleigh Barty, Naomi Osaka e Iga Swiatek, ...TOKYO - Il tennis italiano saluta Tokyo. A meno di non essere ripescati nel doppio misto (le coppie sarebbero Fognini - Errani e Sonego - Giorgi, ma entrano solo se qualcuno in lista si ritira), la ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...Brasile e Costa D’Avorio volano ai quarti di finale del torneo di calcio delle Olimpiadi. La Selecao verdeoro ha battuto 3-1 l’Arabia Saudita, grazie al gol di Cunha e alla doppietta dell’attaccante d ...