Olimpiadi | boxe | Irma testa in semifinale | è già medaglia**

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - Arriva una storica medaglia per il pugilato femminile italiano ai Giochi di Tokyo 2020.accede allaed quindi come minimo medaglia di bronzo nella categoria dei pesi piuma.

Advertising

Eurosport_IT : SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella sto… - sportface2016 : +++IRMA TESTA RISCRIVE LA STORIA DELLA #BOXE: VOLA IN SEMIFINALE ED È MEDAGLIA SICURA+++ #Olimpiadi #Tokyo2020 #Olympics - pelandrone_ : RT @Eurosport_IT: SE-MI-FI-NA-LEEEEE ?????? Irma Testa scrive la storia: sarà la prima medaglia italiana nella boxe femminile nella storia de… - ottopagine : Olimpiadi, boxe: Testa show, la ragazza di Torre Annunziata è già sul podio #TorreAnnunziata - ildesk : L’azzurra supera 5-0 la canadese Veyre nei quarti di finale. Ora è sicura di centrare almeno il bronzo: la prima me… -

Ultime Notizie dalla rete : **Olimpiadi boxe

, la giornata in diretta Ore 4.30: IRMA TESTA SICURA DEL BRONZO Arriva un'altra medaglia certa per l'Italia a Tokyo. La conquista nel pugilato Irma Testa che vince il suo quarto di ...... finale per l'oro ITALIANI IN GARA 28 LUGLIOTOKYO 2021 MERCOLEDÌ 28 LUGLIO: 02.00 ... Italia Semifinali: 100 stile libero maschile: Alessandro Miressi, Thomas Ceccon 04.15" ...Irma Testa conquista la prima medaglia della boxe italiana femminile alle Olimpiadi: la pugile azzurra, già sicura del bronzo, si giocherà l'ingresso in finale ...Irma Testa è nella storia del pugilato femminile italiano, l’atleta campana diventa infatti la prima azzurra a conquistare una medaglia alle Olimpiadi. La vittoria ottenuta nei quarti di finale del to ...