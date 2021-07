NASA e DOE finanziano tre progetti di reattori nucleari per la propulsione spaziale

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Lae il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE) stanno collaborando per finanziare lo studio diper un futuro sistema dinucleare termica, una tecnologia di prossima generazione che potrebbe rendere l'esplorazione dello spazio profondo più veloce ed efficiente.

Anche in questo caso ci sarà la collaborazione tra lae ilper la realizzazione di progetti sperimentali con potenze di 10 kW . Lo sviluppo è previsto nei prossimi anni in contemporanea con ...AMS è una missione sponsorizzata da(US), e a cui l'Italia partecipa con il supporto di ASI e ricercatori dell'Università e delle Sezioni INFN di Bologna, Milano Bicocca, Perugia, Roma ...L'arrivo dell'uomo su Marte richiederà un passaggio intermedio, che prevede il ritorno dell'uomo sulla Luna. Lo abbiamo più volte detto ed è quello che intende fare la NASA in collaborazione con l'ESA ...Continua senza sosta la ricerca di possibili nuovi sistemi propulsivi spaziali, basati su 'motori nucleari'. Ora anche la NASA dà il suo contributo.