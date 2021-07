Longo Borghini decima nella crono dominata dall' olandese Van Vleuten

Advertising

Eurosport_IT : ?? BORDIGNON ?????? ?? FIAMINGO, ISOLA, NAVARRIA, SANTUCCIO ?? ?? CENTRACCHIO ?? ?? GAROZZO ?? ?? BACOSI ?? ?? MIRESSI, CECCON… - Eurosport_IT : ?? CENTRACCHIO ?? ?? GAROZZO ?? ?? BACOSI ?? ?? MIRESSI, CECCON, ZAZZERI, FRIGO ????? ?? MARTINENGHI ????? ?? ZANNI ?????? ?? GI… - Eurosport_IT : ?? GAROZZO ?? ?? BACOSI ?? ?? MIRESSI, CECCON, ZAZZERI, FRIGO ????? ?? MARTINENGHI ????? ?? ZANNI ?????? ?? GIUFFRIDA ?? ?? LONG… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Olimpiadi: Elisa Longo Borghini decima a cronometro - vco24news : Olimpiadi: Elisa Longo Borghini decima a cronometro -

Ultime Notizie dalla rete : Longo Borghini

La nostra Elisa, bronzo nella prova in linea di domenica e quinta nella cronometro a Rio de Janeiro 2016, ha chiuso al 10° posto a 2'47' . Podio per Reusser (Svi) e Van den Breggen (...L'italiana Elisa, bronzo nella prova su strada, ha chiuso al decimo posto (33'00"89). TENNIS. Niente da fare per Camila Giorgi nel torneo olimpico di tennis. La tennista marchigiana ...Ebbene sì, questa volta è veramente medaglia d'oro per Annemiek van Vleuten. Dopo l'illusione della vittoria di domenica nella prova in linea, oggi la fenomenale olandese non ha sbagliato praticamente ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...