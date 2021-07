L’immagine di Roma 2022 che stupirà per la sua bellezza (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il celebre artista gesuita Marko Ivan Rupnick riproduce un momento assai significativo della vita di Gesù e Maria. È dipinta da padre Marko Ivan Rupnik, L’immagine ufficiale del X Incontro Mondiale delle Famiglie che avrà il suo centro a Roma dal 22 al 26 giugno del 2022, e riproduce le Nozze di Cana, in cui si L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il celebre artista gesuita Marko Ivan Rupnick riproduce un momento assai significativo della vita di Gesù e Maria. È dipinta da padre Marko Ivan Rupnik,ufficiale del X Incontro Mondiale delle Famiglie che avrà il suo centro adal 22 al 26 giugno del, e riproduce le Nozze di Cana, in cui si L'articolo proviene da La Luce di Maria.

