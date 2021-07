Inter | Inzaghi | “Soddisfatto per la vittoria contro il Crotone | appena arriveranno tutti sarà bello”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “Sono, perché oggi la squadra ha giocato un’ottima partita e perché i ragazzi hanno fatto più di tre settimane di ritiro nel migliore dei modi. Dispiace solo per i problemini che hanno avuto D’Ambrosio e Gagliardini”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Simone, in un’vista al canale ufficiale del club dopo laper 6-0 in amichevoleilcon molti giocatori tornati in ritiro e qualcuno ancora che dovrà arrivare: “Ne mancano ancora tanti: oggi hanno cominciato a lavorare Vecino e Perisic, lunedì...

Goleadanell'amichevole contro il Crotone, disputata ad Appiano Gentile: la squadra di Simoneha battuto i calabresi (che giocheranno in Serie B nella prossima stagione) per 6 - 0, con tre gol ......i calabresi una gara comunque di qualità in vista dell'inizio del campionato Punteggio tennistico rimediato dal Crotone nell'amichevole che ha visto i calabresi opposti all'di Simone. ...Dispiace solo per i problemini che hanno avuto D’Ambrosio e Gagliardini”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, in un’intervista al canale ufficiale del club dopo la vittoria per 6-0 in ...Ho parlato con la società, loro hanno tanta fiducia in me. L'anno scorso non è stato bello per me, ma ora sono pronto'. Quello che si ripresenta per la stagione 2021/22 ai microfoni di Inter Tv è un a ...