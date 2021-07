G20 della cultura, da dove ripartire? Tra le priorità il cambiamento climatico – Ecco i temi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sul G20 della cultura, che il 29 luglio si inaugura nell’Arena del Colosseo di Roma (e proseguirà il giorno seguente), aleggia un fantasma. È quello del Covid-19 che da oltre 18 mesi rende difficile il dialogo tra le nazioni e le relazioni tra le diverse culture del pianeta. Da molti anni, ormai, il settore culturale è diventato trainante nelle economie di diversi paesi. Mettere intorno allo stesso tavolo i ministri della cultura di 20 paesi (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sul G20, che il 29 luglio si inaugura nell’Arena del Colosseo di Roma (e proseguirà il giorno seguente), aleggia un fantasma. È quello del Covid-19 che da oltre 18 mesi rende difficile il dialogo tra le nazioni e le relazioni tra le diverse culture del pianeta. Da molti anni, ormai, il settorele è diventato trainante nelle economie di diversi paesi. Mettere intorno allo stesso tavolo i ministridi 20 paesi (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati ...

