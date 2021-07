Emma Marrone e Stefano De Martino uniti da una scelta: la stessa strada (Di mercoledì 28 luglio 2021) Emma Marrone e Stefano De Martino uniti da una scelta: l’annuncio del conduttore svela tutto e i fans lanciano un appello. Emma Marrone e Stefano De Martino restano due degli allievi più amati dal pubblico di Amici di Maria De Filippi. La stessa conduttrice non ha mai nascosto di avere un legame speciale con la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 28 luglio 2021)Deda una: l’annuncio del conduttore svela tutto e i fans lanciano un appello.Derestano due degli allievi più amati dal pubblico di Amici di Maria De Filippi. Laconduttrice non ha mai nascosto di avere un legame speciale con la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

cazzimieigrazie : Emma Marrone - BotElenoire : non mi piace per niente emma marrone - RadioRideTheWav : (CLICK LINK TO LISTEN->) Now Playing: Emma Marrone - La Mia Città - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Effetto domino - vane_stan : RT @jessi_cap: Emma Marrone artista immensamente sottovalutata. ?? #FortunaTour -