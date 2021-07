Ecco il testo integrale del discorso di Mattarella alla consegna del Ventaglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pubblichiamo di seguito l'intervento che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto alla cerimonia della consegna del Ventaglio da parte della stampa parlamentare. Benvenuti nei Giardini del Quirinale. Grazie caro Presidente, il suo intervento, così puntuale, ha toccato diversi punti di grande interesse. Ne raccoglierò alcuni, quelli su cui posso esprimermi, evitando argomenti strettamente politici, cui devo rimanere rigorosamente estraneo. Lei ha ricordato il periodo di straordinaria e grave emergenza pandemica che stiamo purtroppo ancora vivendo. Un fenomeno a livello mondiale che ha colto il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pubblichiamo di seguito l'intervento che il presidente della Repubblica Sergioha tenutocerimonia delladelda parte della stampa parlamentare. Benvenuti nei Giardini del Quirinale. Grazie caro Presidente, il suo intervento, così puntuale, ha toccato diversi punti di grande interesse. Ne raccoglierò alcuni, quelli su cui posso esprimermi, evitando argomenti strettamente politici, cui devo rimanere rigorosamente estraneo. Lei ha ricordato il periodo di straordinaria e grave emergenza pandemica che stiamo purtroppo ancora vivendo. Un fenomeno a livello mondiale che ha colto il ...

