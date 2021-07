Dreams di Media Molecule riceverà quest'anno la nuova campagna Ancient Dangers: A Bat's Tale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il supporto costante di Media Molecule a Dreams è stato ottimo e lo sviluppatore continua a trovare nuovi modi per guidare ulteriormente la crescita del gioco. Di recente, lo studio ha annunciato un progetto collaborativo in corso guidato dalla community e ora hanno rivelato Ancient Dangers: A Bat's Tale, una nuova campagna sviluppata da Media Molecule che arriverà presto su Dreams. Ancient Dangers: A Bat's Tale sarà una ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il supporto costante diè stato ottimo e lo sviluppatore continua a trovare nuovi modi per guidare ulteriormente la crescita del gioco. Di recente, lo studio ha annunciato un progetto collaborativo in corso guidato dalla community e ora hrivelato: A Bat's, unasviluppata dache arriverà presto su: A Bat'ssarà una ...

