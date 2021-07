Da Italia’s Got Talent a Sanremo: tutte i look di Federica Pellegrini in Rossorame (Di mercoledì 28 luglio 2021) Quando lo sport e la moda s’incontrano, nascono meravigliosi sodalizi come quello fra Rossorame e Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto quest’anno ha portato la bandiera tricolore italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ma la nostra curiosità glamour ci spinge a ricordare anche i momenti televisivi della Pellegrini, quando ha intrattenuto il pubblico di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 luglio 2021) Quando lo sport e la moda s’incontrano, nascono meravigliosi sodalizi come quello fra. La campionessa di nuoto quest’anno ha portato la bandiera tricolore italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ma la nostra curiosità glamour ci spinge a ricordare anche i momenti televisivi della, quando ha intrattenuto il pubblico di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CorriereAlpi : La carriera con cinque finali olimpiche e un record del mondo ancora imbattuto, un palmares da far paura costellato… - tribuna_treviso : La carriera con cinque finali olimpiche e un record del mondo ancora imbattuto, un palmares da far paura costellato… - nuova_venezia : La carriera con cinque finali olimpiche e un record del mondo ancora imbattuto, un palmares da far paura costellato… - mattinodipadova : La carriera con cinque finali olimpiche e un record del mondo ancora imbattuto, un palmares da far paura costellato… - ICARVSHABIT : @91VMEDICINE @fakevodkabetch non hai mai pensato di presentarti con questo talento unico ed innaturale ad italia's got talent??? -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Laura Formenti a Cervignano Udine Today