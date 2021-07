Calciomercato Venezia: è arrivata la risposta di Niang (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Venezia: il club lagunare ha incassato il sì di M’Baye Niang. Nuova avventura in Serie A per l’ex Milan M’Baye Niang farà ritorno in Serie A a tre anni di distanza dall’ultima esperienza italiana. L’attaccante ex Milan ha comunicato al Venezia la propria volontà di vestire la maglia arancionera nel corso della prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Venezia attendeva soltanto la risposta del calciatore in quanto aveva già stipulato un accordo con il Rennes sulla base del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021): il club lagunare ha incassato il sì di M’Baye. Nuova avventura in Serie A per l’ex Milan M’Bayefarà ritorno in Serie A a tre anni di distanza dall’ultima esperienza italiana. L’attaccante ex Milan ha comunicato alla propria volontà di vestire la maglia arancionera nel corso della prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ilattendeva soltanto ladel calciatore in quanto aveva già stipulato un accordo con il Rennes sulla base del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da ...

