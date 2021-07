Brave and beautiful anticipazioni 29 luglio 2021: Tahsin si risposa e Suhan è disperata (Di mercoledì 28 luglio 2021) Brave and beautiful torna domani, giovedì 29 luglio 2021 alle 14:45 su Canale 5, con una nuova puntata: Tahsin ha deciso di risposarsi ma Suhan non è affatto d'accordo. Brave and beautiful torna con la puntata di giovedì 29 luglio 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni Suhan viene sconvolta da una notizia che cambierà volto alla sua famiglia. Tahsin infatti ha deciso di non dedicarsi soltanto agli affari: vuole sposare la donna che da tempo è al ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 luglio 2021)andtorna domani, giovedì 29alle 14:45 su Canale 5, con una nuova puntata:ha deciso dirsi manon è affatto d'accordo.andtorna con la puntata di giovedì 29su Canale 5 alle 14:45. Nelleviene sconvolta da una notizia che cambierà volto alla sua famiglia.infatti ha deciso di non dedicarsi soltanto agli affari: vuole sposare la donna che da tempo è al ...

