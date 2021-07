A Messina la prima dose con la siringa senza ago (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - E' stata utilizzata per vaccinare Anna, una messinese di 31 anni, la siringa senz'ago presentata all'hub nell'ex fiera di Messina. Si tratta della prima volta in Europa che viene usato questo tipo di dispositivo con una tecnologia già utilizzata per altre patologie. La siringa senza ago è rivolta a tutti e vuole incentivare la vaccinazione di coloro che hanno paura dell'ago e per questo motivo non si vaccinano. Funziona per velocità e garantisce di potersi vaccinare senza ago e senza dolore. "E' un'occasione che abbiamo voluto raccogliere dalla tecnologia e ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 luglio 2021) AGI - E' stata utilizzata per vaccinare Anna, una messinese di 31 anni, lasenz'ago presentata all'hub nell'ex fiera di. Si tratta dellavolta in Europa che viene usato questo tipo di dispositivo con una tecnologia già utilizzata per altre patologie. Laago è rivolta a tutti e vuole incentivare la vaccinazione di coloro che hanno paura dell'ago e per questo motivo non si vaccinano. Funziona per velocità e garantisce di potersi vaccinareago edolore. "E' un'occasione che abbiamo voluto raccogliere dalla tecnologia e ...

