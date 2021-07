Shomurodov nella lista Roma | arrivano conferme

(Di martedì 27 luglio 2021) Eldordella, come anticipato da Sportitalia domenica 25 luglio, così come Sardar Azmoun, accostato ai giallorossi già due mesi fa. Intanto lasta aspettando la decisione di Belotti che è in scadenza e valuterà al rientro dalle vacanze la proposta rinnovo del Toro. Il neo-Campione d’Europa piace anche al Siviglia. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

vtya14 : @montybrogan_ @MaxMarucci @InsiderLazio L'ho visto prendere tunnel da shomurodov, saltare a vuoto su una finta bana… - MourinhoNews77 : RT @siamo_la_Roma: ?? Si é fatto apprezzare in Italia grazie alle sue prodezze con il #Genoa e ha già conosciuto #Mourinho (FOTO) ???? E` #Sho… - siamo_la_Roma : ?? Si é fatto apprezzare in Italia grazie alle sue prodezze con il #Genoa e ha già conosciuto #Mourinho (FOTO) ???? E`… -

Ultime Notizie dalla rete : Shomurodov nella

Commenta per primo La Roma su Eldor. C'è anche l'attaccante del Genoa , quindi,lista dei desideri per l'attacco di José Mourinho , che segue anche le piste Azmoun e Sorloth.Il nome forte delle ultime ore è Eldor, ma occhio anche a Sorloth del Lipsia. Mercato ... come dichiarato oggisua conferenza di presentazione alla Juve. Intanto è arrivata l'...Primi contatti per l’attaccante genoano con Azmoun sullo sfondo e Sorloth come terza scelta La Roma è alla ricerca di un attaccante da regalare a Josè Mourinho per completare il reparto offensivo, alt ...Programmazioni Televisive SpaP.IVA:02935550109 / C.F. Primocanale.it, tutti i diritti sono riservatiTestata giornalistica registrata al tribunale di Genova, n. :06146120156 58/1988Coordinamento e dire ...