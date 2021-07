Roma, detenzione e spaccio stupefacenti: arrestato pusher (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – Ieri sera, nel corso dei quotidiani controlli antidroga, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 40enne Romano, con precedenti, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno notato l’uomo che si aggirava con fare sospetto all’interno di una nota “piazza di spaccio” in via dell’Archeologia e hanno deciso di tenerlo sotto controllo. Poco dopo, infatti, il 40enne è stato avvicinato da un uomo a cui ha ceduto alcune dosi di cocaina. Interrotto lo scambio illegale, i Carabinieri hanno ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 luglio 2021)– Ieri sera, nel corso dei quotidiani controlli antidroga, i Carabinieri della StazioneTor Bella Monaca hannoun 40enneno, con precedenti, con l’accusa didi sostanze. I Carabinieri hanno notato l’uomo che si aggirava con fare sospetto all’interno di una nota “piazza di” in via dell’Archeologia e hanno deciso di tenerlo sotto controllo. Poco dopo, infatti, il 40enne è stato avvicinato da un uomo a cui ha ceduto alcune dosi di cocaina. Interrotto lo scambio illegale, i Carabinieri hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma detenzione Quel vizio che sta depredando le spiagge della Sardegna Sempre a luglio, a un turista di Roma, di 33 anni, la polizia ha sequestrato a Porto Torres circa ...scattata anche una denuncia per violazione delle disposizioni in materia di commercio e detenzione ...

Empolissima, niente bevande nel vetro o in lattina ... la somministrazione, l'uso e la detenzione di bevande in contenitori di vetro e lattine, ad ... tratto antistante la sede della banca e dell'intersezione con via Roma. ECCO TUTTI I PROVVEDIMENTI ...

Nuove Br, "Lioce irriducibile": confermato il carcere duro La Cassazione ha respinto il ricorso della brigatista, all’ergastolo per l’omicidio di Marco Biagi: "Può riallacciare rapporti con militanti" ...

