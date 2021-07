Olimpiadi Tokyo: ancora un bronzo per l’Italia nella spada donne a squadre (Di martedì 27 luglio 2021) La squadra azzurra, composta da Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria. ha battuto laCina 23-21 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 luglio 2021) La squadra azzurra, composta da Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria. ha battuto laCina 23-21 L'articolo proviene da Firenze Post.

