Multe e denunce per fermare i violenti: il piano del Governo contro no vax e "no pass" (Di martedì 27 luglio 2021) Il Governo Draghi e in particolare il ministero dell'Interno sembra avere un piano per contenere le manifestazioni no vax e no pass, che la scorsa settimana hanno portato in piazza migliaia di persone in tutta Italia. Come riporta Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, la strategia del Viminale è quella della fermezza senza esasperare i toni: Multe e sanzioni saranno comminate a chi "viola in maniera palese il divieto di assembramento e si accalca senza indossare la mascherina", come già previsto dalle leggi in vigore. Insomma, nessun nuovo divieto ma controlli stringenti, come già accaduto dopo i ...

