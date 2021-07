Macron ricoperto di collane di fiori al suo arrivo in Polinesia: il video è virale ma attenzione al finale (Di martedì 27 luglio 2021) Sta spopolando sul web il video del presidente francese Emmanuel Macron letteralmente ricoperto di collane di fiori e conchiglie al suo arrivo a Tahiti, nella Polinesia francese. Così si è soliti accogliere capi di Stato e turisti e Macron non si è di certo sottratto a questa tradizione. Ma attenzione, non è tutto come sembra. Certo, le collane donate dal governo locale sono state effettivamente numerose ma non al punto da arrivargli fino alla ginocchia. Quello è l’effetto infatti finale aggiunto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Sta spopolando sul web ildel presidente francese Emmanuelletteralmentedidie conchiglie al suoa Tahiti, nellafrancese. Così si è soliti accogliere capi di Stato e turisti enon si è di certo sottratto a questa tradizione. Ma, non è tutto come sembra. Certo, ledonate dal governo locale sono state effettivamente numerose ma non al punto da arrivargli fino alla ginocchia. Quello è l’effetto infattiaggiunto da ...

ilfattovideo : Macron ricoperto di collane di fiori al suo arrivo in Polinesia: il video è virale ma attenzione al finale - MariaMusto19 : RT @ilpost: In Polinesia Macron è stato ricoperto di fiori, ma non così tanto - pearsvniverse : sempre più convinta di avere l’umorismo rotto perché non si può ridere 10 minuti per il presidente Macron ricoperto… - Marilenapas : RT @ilpost: In Polinesia Macron è stato ricoperto di fiori, ma non così tanto - chrdir : RT @ilpost: In Polinesia Macron è stato ricoperto di fiori, ma non così tanto -