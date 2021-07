LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Nagornyy favorito nell’all-around, Dalaloyan e Xiao ci provano (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. All’Ariake Gymnastics Centre si assegnano le prime medaglie individualiste dopo la gara a squadre, i ginnasti si cimenteranno sul giro completo e si sfideranno per il podio nella gara che premia l’atleta più completo e abile sui sei attrezzi. Si preannuncia grande spettacolo tra i titani della Polvere di Magnesio, assisteremo a uno show davvero serrato per capire chi riuscirà a salire sul podio a cinque cerchi. Sulla carta il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella Finale all-maschile alledi2021. All’Ariake Gymnastics Centre si assegnano le prime medaglie individualiste dopo la gara a squadre, i ginnasti si cimenteranno sul giro completo e si sfideranno per il podio nella gara che premia l’atleta più completo e abile sui sei attrezzi. Si preannuncia grande spettacolo tra i titani della Polvere di Magnesio, assisteremo a uno show davvero serrato per capire chi riuscirà a salire sul podio a cinque cerchi. Sulla carta il ...

Advertising

UgoBaroni : RT @SkySport: Olimpiadi, risultati di oggi in diretta live: Italia della ginnastica 4^, #Biles si ritira #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : Olimpiadi, risultati di oggi in diretta live: Italia della ginnastica 4^, #Biles si ritira #SkySport #Tokyo2020 - akureyr1 : comunque che disciplina meravigliosa ginnastica artistica due anni fa vidi live alle universiadi queste atlete che… - judaelaw : Un po’ triste per la sconfitta nella ginnastica siamo live con la conferenza di allegri - WarmenBent : La Rai va di nuovo in tendenza. Gare incomprensibili di #nuoto #Swimming senza italiani mandate live e la finale di… -