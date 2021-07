La Sandro Abate blinda la porta, ecco Giuseppe Merola (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di Giuseppe Merola, portiere, classe 1996. Giuseppe Merola nella stagione 2020/2021 ha vestito la maglia dello Spartak Caserta C5, nelle precedenti stagioni è stato al Benevento e al Gladiator Sant’Erasmo. Per Giuseppe Merola si tratta di un ritorno ad Avellino, negli anni scorsi infatti è stato già tesserato con il nostro Club. “Torno in un club tra i più ambiziosi d’Italia ed in una città che ha una grande ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’AsdFive Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2021/2022 il diritto alle prestazioni sportive di, portiere, classe 1996.nella stagione 2020/2021 ha vestito la maglia dello Spartak Caserta C5, nelle precedenti stagioni è stato al Benevento e al Gladiator Sant’Erasmo. Persi tratta di un ritorno ad Avellino, negli anni scorsi infatti è stato già tesserato con il nostro Club. “Torno in un club tra i più ambiziosi d’Italia ed in una città che ha una grande ...

Advertising

irpiniatimes1 : Calcio a 5, Sandro Abate: colpo Merola - anteprima24 : ** La Sandro Abate blinda la porta, ecco Giuseppe Merola ** - QuattroZero : Avellino chiama Avellino. L'ex Latina e Acquaesapone, attualmente al Cartagena ???? in #LNFS, è stato contattato dal… - sportavellino : Mercato - Sandro Abate: si lavora su più fronti, due le piste calde - - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - #futsalmercato, il ritorno in Italia è sempre più vicino: scatto Sandro Abate per Lucho Avel… -

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Abate A Roma l'Inferno di Dante secondo i grandi maestri, da Botticelli a Rodin ... dalla Biblioteca Sainte Genevieve di Parigi, o ancora Le tentazioni di Sant'Antonio Abate di Jan ... per le prime settimane della mostra sarà concesso in prestito la voragine infernale di Sandro ...

Sandro Abate, ecco Pazetti: "Grande opportunità, l'ho colta al volo" Avellino . Si aggiunge un'altra pedina sullo scacchiere della Sandro Abate . La società verdeazzurra, dopo l'ufficializzazione di Ugherani , Ramon e Lolo Suazo , ha annunciato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Gabriel Pazetti . Nell'...

Sandro Abate, ufficiale l'ingaggio di Gabriel Pazetti anteprima24.it Manoel Bernandes Crema è un nuovo giocatore del Napoli Futsal . Nato a Guarulhos, il 1º ottobre 1988 è brasiliano naturalizzato italiano. Tantissime le esperienze e i successi nel nostro campionato. Col Montesilvano fino al 2008, dove ha vinto una coppa Italia.

Napoli Futsal, il mancino Crema per chiudere il mercato Laterale mancino. Di nuovo a Napoli l’italo-brasiliano Manoel Bernandes Crema. Dopo l’esperienza maturata con il Lollo Caffè, ecco spalancarsi le porte del club presieduto ...

... dalla Biblioteca Sainte Genevieve di Parigi, o ancora Le tentazioni di Sant'Antoniodi Jan ... per le prime settimane della mostra sarà concesso in prestito la voragine infernale di...Avellino . Si aggiunge un'altra pedina sullo scacchiere della. La società verdeazzurra, dopo l'ufficializzazione di Ugherani , Ramon e Lolo Suazo , ha annunciato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Gabriel Pazetti . Nell'.... Nato a Guarulhos, il 1º ottobre 1988 è brasiliano naturalizzato italiano. Tantissime le esperienze e i successi nel nostro campionato. Col Montesilvano fino al 2008, dove ha vinto una coppa Italia.Laterale mancino. Di nuovo a Napoli l’italo-brasiliano Manoel Bernandes Crema. Dopo l’esperienza maturata con il Lollo Caffè, ecco spalancarsi le porte del club presieduto ...