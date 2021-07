“Io apro” e Forza Nuova a braccetto contro vaccini e Green pass in piazza a Roma (Di martedì 27 luglio 2021) Continuano le manifestazioni di piazza di no-vax e nemici del Green pass. I manifestanti questa volta hanno scelto piazza del Popolo a Roma per dar vita a delle contestazioni che, come spesso accade, perdono la loro ragione (qualora ce ne fosse) nella violenza. Per l’ennesima volta i nemici della gente sono i politici che stanno provando a dare un indirizzo chiaro all’uscita dalla pandemia, ma anche giornalisti e Ministri. Nello specifico quello della sanità. Nella giornata di ieri la questura di Roma ha dovuto spostare la sede del “sit-in” da piazza Montecitorio a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Continuano le manifestazioni didi no-vax e nemici del. I manifestanti questa volta hanno sceltodel Popolo aper dar vita a delle contestazioni che, come spesso accade, perdono la loro ragione (qualora ce ne fosse) nella violenza. Per l’ennesima volta i nemici della gente sono i politici che stanno provando a dare un indirizzo chiaro all’uscita dalla pandemia, ma anche giornalisti e Ministri. Nello specifico quello della sanità. Nella giornata di ieri la questura diha dovuto spostare la sede del “sit-in” daMontecitorio a ...

