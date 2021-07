Il decreto tra domani e giovedì (Di martedì 27 luglio 2021) Vaccino obbligatorio per il personale scolastico e per chi non si mette in regola, la sospensione, in linea con le scelte già prese per il personale sanitario. È questa la strada intrapresa dal Governo che già domani dovrebbe ufficializzare con un decreto la sua decisione per quanto riguarda la ripresa della scuola a settembre, una priorità per Draghi. Leggi anche › Green pass, obbligo anche a scuola e a chi lavora nei servizi. Il Governo ci sta pensando Vaccino docenti obbligatorio: Draghi procede Non essendo tutti d’accordo, la Lega ovviamente è ... Leggi su iodonna (Di martedì 27 luglio 2021) Vaccino obbligatorio per il personale scolastico e per chi non si mette in regola, la sospensione, in linea con le scelte già prese per il personale sanitario. È questa la strada intrapresa dal Governo che giàdovrebbe ufficializzare con unla sua decisione per quanto riguarda la ripresa della scuola a settembre, una priorità per Draghi. Leggi anche › Green pass, obbligo anche a scuola e a chi lavora nei servizi. Il Governo ci sta pensando Vaccino docenti obbligatorio: Draghi procede Non essendo tutti d’accordo, la Lega ovviamente è ...

