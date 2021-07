Forte ondata di maltempo a Como | torrenti esondati | case allagate | fango e detriti

Advertising

DPCgov : Una forte ondata di #maltempo continuerà a interessare il Nord e con particolare intensità la #Lombardia Dall’unit… - HuffPostItalia : Meteo: in arrivo l'ondata di caldo più forte del 2021 - FalcionelliFede : RT @DPCgov: Una forte ondata di #maltempo continuerà a interessare il Nord e con particolare intensità la #Lombardia Dall’unità di crisi #… - void2546667 : @laikatornaacasa @real_fabristol La Spagna ha avuto un'ondata dopo Natale seguita da calo e leggero rialzo per via… - CMezzanego : RT @DPCgov: Una forte ondata di #maltempo continuerà a interessare il Nord e con particolare intensità la #Lombardia Dall’unità di crisi #… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte ondata

iLMeteo.it

Il maltempo ha colpito duramente la sponda occidentale del Lago di Como, la strada statale panoramica Regina è stata invasa in più punti dagli smottamenti, una frana ha travolto gli spazi esterni dei ...Le previsioni del tempo Caldo record in arrivo sull'Italia. Nelle previsioni de ilMeteo.it, infatti, da giovedì prossimo la colonnina di mercurio tornerà a salire segnando l'di calore piùdell'estate.Ipotesi di refrigerio meteo per l’Italia con il caldo d’Africa sull'Italia. consultato i modelli matematici dei Centri Meteo europeo ...UDINE. Forte ondata di maltempo, nella prima serata di martedì 27 luglio, in diversi comuni del Friuli. Le forti raffiche di vento hanno provocato diversi danni. Alberi sradicati, strade bloccate, cas ...