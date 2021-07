Forte esplosione in impianto chimico a Leverkusen in Germania (Di martedì 27 luglio 2021) L’esplosione ha messo in allarme la città tedesca di Leverkusen con una immensa nube nera che si è levata in cielo. La protezione civile tedesca ha classificato l’esplosione come “una minaccia estrema” e ha chiesto ai residenti di rimanere all’interno delle abitazioni e tenere le finestre e le porte chiuse, ha riferito l’agenzia di stampa tedesca Dpa. Gli operatori del sito di Chempark a Leverkusen, circa 20 chilometri a nord di Colonia sul fiume Reno, hanno affermato che la causa dell’esplosione non è chiara: sono stati schierati vigili del fuoco e furgoni per il rilevamento dell’inquinamento. Non è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) L’ha messo in allarme la città tedesca dicon una immensa nube nera che si è levata in cielo. La protezione civile tedesca ha classificato l’come “una minaccia estrema” e ha chiesto ai residenti di rimanere all’interno delle abitazioni e tenere le finestre e le porte chiuse, ha riferito l’agenzia di stampa tedesca Dpa. Gli operatori del sito di Chempark a, circa 20 chilometri a nord di Colonia sul fiume Reno, hanno affermato che la causa dell’non è chiara: sono stati schierati vigili del fuoco e furgoni per il rilevamento dell’inquinamento. Non è ...

RaiNews : Forte esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, nell'ovest della Germania. Lo riferiscono i media tedeschi, c… - phildancefc : RT @eterea_eterea: BAYER LEVERKUSEN ESPLOSIONE La protezione civile tedesca ha classificato l'esplosione come 'una minaccia estrema' e ha… - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Germania. Forte #esplosione in impianto chimico a #Leverkusen, grande nube nera. La popolazione invitata a chiudere le… - nicola_vecchio : RT @Geopoliticainfo: ????Forte esplosione nella citta' tedesca di #Leverkusen. Un'enorme colonna di fumo si leva dai locali dell'azienda chim… - MorriSabrina : RT @Geopoliticainfo: ????Forte esplosione nella citta' tedesca di #Leverkusen. Un'enorme colonna di fumo si leva dai locali dell'azienda chim… -