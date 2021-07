Covid, aumentano i ricoveri in due regioni: la decisione del governo (Di martedì 27 luglio 2021) Due regioni italiane hanno registrato un allarmante aumento dei malati ricoverati in ospedale Dopo alcune settimane in cui i ricoveri sono andati lentamente a diminuire, negli ultimi giorni si è invece registrato un aumento, pari all’1 per cento, dei reparti occupati da malati affetti da Covid. Un dato che non può che destare preoccupazione e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 27 luglio 2021) Dueitaliane hanno registrato un allarmante aumento dei malati ricoverati in ospedale Dopo alcune settimane in cui isono andati lentamente a diminuire, negli ultimi giorni si è invece registrato un aumento, pari all’1 per cento, dei reparti occupati da malati affetti da. Un dato che non può che destare preoccupazione e L'articolo proviene da Consumatore.com.

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: impennata di nuovi casi in Francia, 21.000 in 24 ore. Aumentano anche i ricoveri per la variante Delta. #ANSA - Massimo18783866 : RT @Destradipopolo: DA RIMINI AL SALENTO FINO A STROMBOLI: AUMENTANO I #FOCOLAI NELLE ZONE DI VACANZA NELLE LOCALITA’ PIU’ GETTONATE DAL T… - TViweb : Covid Veneto: +490 contagi, aumentano i ricoveri (+12) - lametino : Covid, in Comune del Cosentino torna l`uso obbligatorio delle mascherine e aumentano richieste vaccino - - Miti_Vigliero : Covid Italia, aumentano i ricoveri in reparto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano Australia, tolleranza zero contro i telefoni alla guida Le limitazioni agli spostamenti viste l'anno scorso causa Covid hanno contribuito a limitare gli incidenti in auto, ma si è trattato di un miglioramento ... Ma le soluzioni aumentano e diventano sempre ...

'Malattie rare' ma diffuse, diagnosi precoce decisiva per la sopravvivenza APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid, in Campania aumentano i ricoveri ma è lontana la soglia... L'EPIDEMIA Vaccini in Campania, seconde dosi anche in tutti i distretti e... L'EPIDEMIA Vaccini in ...

Covid: aumentano positivi e ospedalizzati, nessun decesso Agenzia ANSA Istat, nel 2020 l'intervento pubblico ha ridotto la disuguaglianza: -14,1 p.p. indice Gini (Teleborsa) - Nel 2020, sulla base delle stime del modello di microsimulazione dell'Istat, l'intervento pubblico, realizzato attraverso l'imposizione fiscale e contributiva e i ...

Preoccupazione a Lamezia, focolaio Covid a un matrimonio C’è preoccupazione a Lamezia Terme dove, a seguito di un matrimonio, sono aumentati i positivi al coronavirus. Sono 29 i nuovi positivi sul territorio comunale, soggetti a ordinanza di isolamento domi ...

