Come Mike Tyson: durante le Olimpiadi un pugile morde l'avversario (Di martedì 27 luglio 2021) Il marocchino Baalla ha provato a mordere lo zigomo del neozelandese Nyika durante un match di pugilato alle Olimpiadi di Tokyo. L'episodio ha ricordato il morso di Tyson a Holyfield del 1997. Incredibile episodio avvenuto ai Giochi Olimpici in corso a Tokyo. durante l'incontro di pugilato degli ottavi di finale del torneo dei pesi massimi, L'articolo NewNotizie.it.

