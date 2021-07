Caso camici, chiuse le indagini: per i pm “Fontana ha anteposto il suo interesse a quello pubblico” (Di martedì 27 luglio 2021) “Sono molto amareggiato per le questioni di carattere morale e politico che emergono da questa vicenda e che rappresentano esattamente il contrario della verità. La verità è un’altra“. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta con queste parole la notizia che la Procura di Milano ha chiuso le indagini preliminari a suo carico nel “Caso camici“. “Ho agito in modo tale che la Regione non subisse danni e per questo ho voluto ripristinare la prassi della donazione”, dichiara il governatore lombardo. A Fontana e ai co-indagati, tra cui il cognato Andrea Dini e l’ex dg di Aria spa Filippo ... Leggi su tpi (Di martedì 27 luglio 2021) “Sono molto amareggiato per le questioni di carattere morale e politico che emergono da questa vicenda e che rappresentano esattamente il contrario della verità. La verità è un’altra“. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio, commenta con queste parole la notizia che la Procura di Milano ha chiuso lepreliminari a suo carico nel ““. “Ho agito in modo tale che la Regione non subisse danni e per questo ho voluto ripristinare la prassi della donazione”, dichiara il governatore lombardo. Ae ai co-indagati, tra cui il cognato Andrea Dini e l’ex dg di Aria spa Filippo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per i pm di Milano la 'frode' nella pubblica fornitura di camici e altri dpi venne messa in atto 'allo scopo di tut… - HuffPostItalia : Caso camici. Il pm: 'Fontana ha anteposto l'interesse personale a quello pubblico' - TgLa7 : Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4. Frode pubbliche forniture'. Anche per vicesegretario Regione - Massimo22185550 : RT @kiara86769608: Report Chiuse le indagini sul caso camici: le persone indagate sono cinque, tra queste anche il governatore Attilio Fon… - lifestyleblogit : Caso camici, indagini chiuse: 'Frode per tutelare immagine di Fontana' - -