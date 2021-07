Calcio: Atalanta. Pezzella 'Orgoglioso di essere qui, voglio fare bene' (Di martedì 27 luglio 2021) Il laterale ex Parma "Felice di approdare in un club prestigioso" BERGAMO - "Sono molto felice e molto Orgoglioso di essere arrivato in un club così prestigioso. Non vedo l'ora di scendere in campo". ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Il laterale ex Parma "Felice di approdare in un club prestigioso" BERGAMO - "Sono molto felice e moltodiarrivato in un club così prestigioso. Non vedo l'ora di scendere in campo". ...

Calcio: Atalanta. Pezzella 'Orgoglioso di essere qui, voglio fare bene' Ricordo che da 4 - 5 anni l'Atalanta domina in ogni campo, vuol dire che dietro c'è tanto lavoro". ... in carriera ha anche indossato le maglie di Udinese e Genoa: "Il calcio per me è tutto. E' il mio ...

UFFICIALE - Fogggia, arriva Rizzo Pinna Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver proceduto, in data odierna, al tesseramento del calciatore Andrea Rizzo Pinna. Il neo acquisto rossonero ha firmato un contratto fino al 30 ...

