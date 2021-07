Benedetta Pilato dopo la delusione: 'Torno a casa con il sorriso e con la consapevolezza di valere' (Di martedì 27 luglio 2021) Doveva essere il suo giorno, il 27 luglio. E invece l'avventura (la prima) di Benedetta , nuotatrice sedicenne primatista mondiale dei 50 metri rana , alle è terminata non appena è scesa in vasca, due ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021) Doveva essere il suo giorno, il 27 luglio. E invece l'avventura (la prima) di, nuotatrice sedicenne primatista mondiale dei 50 metri rana , alle è terminata non appena è scesa in vasca, due ...

