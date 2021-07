Android 12 beta 3 1 in distribuzione | una manciata di bug fixHDblog it

Advertising

Redblack100x100 : Questa notizia farà felici molte persone Android permetterà di trasferire le chat WhatsApp da iPhone - andreastoolbox : Android permetterà di trasferire le chat WhatsApp da iPhone - iPhone Italia - HDblog : Android 12 beta 3.1 in distribuzione: una manciata di bug fix - teeechblog : Google rilascia la Beta 3.1 di Android 12 - infoitscienza : Google rilascia la Beta 3.1 di Android 12: qualche fix e l’anteprima dell’Easter egg (foto) -

Ultime Notizie dalla rete : Android beta

Androidworld

Google ha rilasciato ieri sera l'aggiornamento alla3.1 di12 per tutti gli smartphone supportati, che sono ancora solo i Pixel dal 3 in poi. Già il changelog della3 non era particolarmente lungo , pur se con qualche novità concreta ...12 non ha ancora superato il periodo inma ovviamente Google sta già lavorando alla versione che lo rimpiazzerà il prossimo anno.13 è apparso nuovamente in alcuni commit del ...Google ha rilasciato ieri sera l'aggiornamento alla Beta 3.1 di Android 12 per tutti gli smartphone supportati, che sono ancora solo i Pixel dal 3 in poi. Già il changelog della Beta 3 non era partico ...Finalmente sembra che Google abbia voluto scegliere un dolce nostrano per rappresentare Android 13 anche conosciuto come Android T!