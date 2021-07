Amanda Knox replica a Gaia Zorzi: “Deve essere terribile essere così piena di rabbia e risentimento” (Di martedì 27 luglio 2021) Amanda Knox ha deciso di replicare a Gaia Zorzi, che nelle scorse ore l’aveva accusata di fare ironia sul caso di Meredith Kercher. La trentaquattrenne si è difesa, rivendicando il diritto di fare umorismo su una vicenda di cui si ritiene anche lei vittima. Poi ha aggiunto: “Deve essere terribile essere così piena di rabbia e risentimento verso una persona che non hai mai incontrato. Spero che un giorno tu possa trovare compassione ed ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 luglio 2021)ha deciso dire a, che nelle scorse ore l’aveva accusata di fare ironia sul caso di Meredith Kercher. La trentaquattrenne si è difesa, rivendicando il diritto di fare umorismo su una vicenda di cui si ritiene anche lei vittima. Poi ha aggiunto: “diverso una persona che non hai mai incontrato. Spero che un giorno tu possa trovare compassione ed ...

Advertising

aoaridaje : Sono poco informato a riguardo: Amanda Knox è veramente stata vittima della giustizia italiana o è libera solo perc… - francamenteeo : gaia zorzi contro amanda knox io ovviamente sto con l’assassina eh - StraNotizie : Amanda Knox botta e risposta con Gaia Zorzi: “Sei piena di rabbia contro di me, ho subito un’ingiustizia in Italia”… - lesalpesnana : RT @BITCHYFit: Amanda Knox botta e risposta con Gaia Zorzi: “Sei piena di rabbia contro di me, ho subito un’ingiustizia in Italia” https://… - amikim611 : RT @aleffff97: Bello il dissing tra Tommaso e Salvini, ma vogliamo parlare del dissing internazionale tra Gaia e Amanda Knox? #tzvip -