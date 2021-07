Viaggio movimentato per i passeggeri del bus a Santena | ubriaco li importuna | poi crolla addormentato

Advertising

holdencederfeld : @andrecederfeld UN VIAGGIO MOVIMENTATO -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio movimentato

TorinoToday

Disagi nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 luglio 2021, su un bus della linea 45 (Gtt, gestita dalla controllata CaNova) a Santena dove un ubriaco salito a bordo (già noto agli autisti che si alternano ...Durante il, la nonna si lascia sfuggire un segreto che porta Sarah a pensare che sia stata ...00 - ODD MOM OUT - ODE ALLA GIOIA 19:25 - ODD MOM OUT - UN AFFARE19:55 - ODD MOM OUT - ...Disagi nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 luglio 2021, su un bus della linea 45 (Gtt, gestita dalla controllata CaNova) a Santena dove un ubriaco salito a bordo (già noto agli autisti che si alternano ...Le nuove norme sul Green Pass creano incertezze in una stagione già in corso: il mare resta la meta preferita (75%), mentre i laghi sono scelti dal 3,8% dei vacanzieri. L'albergo è l'alloggio più cerc ...