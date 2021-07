Travaglio: “Polemiche social su Draghi figlio di papà? Non discuto con gli idioti…” (Di lunedì 26 luglio 2021) Le critiche e le Polemiche anche aspre sollevate sui social, dopo l’epiteto di “figlio di papà” affibbiato al premier Mario Draghi? “Non me ne frega niente” è la laconica risposta di Marco Travaglio, direttore del ‘Fatto Quotidiano’, sentito dall’AdnKronos, che poi chiosa: “Come diceva Arthur Bloch, non discutere mai con un idiota: la gente potrebbe non notare la differenza…”. (di Enzo Bonaiuto) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Le critiche e leanche aspre sollevate sui, dopo l’epiteto di “di” affibbiato al premier Mario? “Non me ne frega niente” è la laconica risposta di Marco, direttore del ‘Fatto Quotidiano’, sentito dall’AdnKronos, che poi chiosa: “Come diceva Arthur Bloch, non discutere mai con un idiota: la gente potrebbe non notare la differenza…”. (di Enzo Bonaiuto) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

