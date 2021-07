Tensioni in Consiglio | le minoranze lasciano l’aula; Ribolla | “Democratici solo a parole”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 luglio 2021) Fortinel corso della seduta delcomunale di Bergamo di lunedì 26 luglio. “Una serata molto strana è questa”, ha commentato la consigliera leghista Luisa Pecce.consigliare si è riunita con già dei difficili presupposti: la minoranza, infatti, aveva richiesto di dividere ildel 26 in due sedute per poter discutere al meglio le quindici delibere iscritte all’ordine del giorno, ricevendo, però, un “no” da parte del presidente Ferruccio Rota. “Mai i consiglieri si sono riuniti nel mese di agosto, tranne nel 2020, un caso eccezionale ed era in modalità a distanza. Inoltre ricordo che ...