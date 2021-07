(Di lunedì 26 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Traffico in tilt con auto ferme in colonna daed automobilisti disperati. Sono le conseguenze della chiusura della via De(Sp175), arteria di(che collega anchee Garbagnate) già molto trafficata specie in orari di punta. La chiusura, legata ai lavori per la realizzazione delle vasche di laminazione, è tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Senago, con via De Gasperi chiusa, code interminabili da Bollate a Paderno | FOTO - Senago, minaccia e rapina la cassiera con un martello - Senago, investe uno scooter con due ragazzini e poi fugge: denunciato dalla madre

A una settimana dall'incidente che ha ridotto in gravi condizioni un motociclista a, questa ... Intorno alle 3.30 della notte l'uomo era alla guida di una Alfa Romeo Giuliettala quale si è ...Dalla crono effettuata aa Milano, è stato tutto praticamente già scritto. La maglia rosa aspettava un solo atleta, il più bravo, pronto ad affrontare ogni tappacoraggio, difendendoi ...Traffico in tilt con auto ferme in colonna da Bollate a Paderno ed automobilisti disperati. Sono le conseguenze della chiusura della via De Gasperi ...Gli scavi a 11 metri di profondità nel cantiere aperto un anno fa alle porte di Milano per proteggere i quartieri di Niguarda, Pratocentenaro, Isola. Procedono i lavori anche per la vasca di Senago ...