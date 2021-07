Running | Ultramaratona del Gran Sasso 2021 | risultati e classifica Vittorie per Di Cecco e Moroni

(Di lunedì 26 luglio 2021) Lo splendido borgo di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila) ha fatto da consueta cornice all’deld’Italia, gara sulla distanza di 50km andata in scena nella mattinata di domenica 25 luglio. Non disputata nel 2020 a causa della pandemia, la manifestazione, amatissima dai podisti affascinati da un percorso senza eguali lungo le strade del “piccolo Tibet” d’Abruzzo, ha visto giungere al traguardo 353 atleti ed un livello altissimo, soprattutto in ambito femminile, con tre donne nelle prime 10 posizioni assolute. Dal punto di vista tecnico, sono stati sostanzialmente rispettati i pronostici della vigilia, con gli atleti ...

