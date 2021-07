Rivian raccoglie 2,5 miliardi di dollari: i maggiori investitori Amazon e Ford (Di lunedì 26 luglio 2021) Rivian ha da poco chiuso una grossa raccolta fondi da ben 2,5 miliardi di dollari , circa 2,1 miliardi di euro. Fra i più grossi investitori ci sono Ford, Amazon e la società di investimenti T. Raw ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)ha da poco chiuso una grossa raccolta fondi da ben 2,5di, circa 2,1di euro. Fra i più grossici sonoe la società di investimenti T. Raw ...

Ultime Notizie dalla rete : Rivian raccoglie Rivian raccoglie 2,5 miliardi di dollari: i maggiori investitori Amazon e Ford Scarigne , 'è fondamentale continuare a guardare avanti e ad avanzare verso la prossimi fase di crescita di Rivian. Questi fondi ci consentono di ampliare i nuovi programmi di veicoli, espandere l'...

Rivian raccoglie 2,5 miliardi di dollari: i maggiori investitori Amazon e Ford

L'azienda americana può permettersi un secondo impianto di produzione per veicoli elettrici, grazie a un nutrito pacchetto di finanziamenti esterni ...

