Advertising

ansa_economia : Pil: Csc,rimbalzo forte secondo trimestre,rischi da contagi. A luglio pericolo raffreddamento attività economica… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Pil: Csc,rimbalzo forte secondo trimestre,rischi da contagi: (ANSA) - ROMA, 26 LUG - 'Lo scenario… - fisco24_info : Pil: Csc,rimbalzo forte secondo trimestre,rischi da contagi: A luglio pericolo raffreddamento attività economica - iconanews : Pil: Csc,rimbalzo forte secondo trimestre,rischi da contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Pil Csc

ANSA Nuova Europa

"Lo scenario che si va consolidando per l'Italia è di un rimbalzo delforte nel 2° trimestre 2021, meno nel 3° e 4° trimestre". Lo scrive il Centro studi di Confindustria nella Congiuntura flash. "A giugno si è irrobustita la risalita, grazie all'accelerazione delle ...Grazie al recupero a giugno (+1,3%, stime), la produzione conferma le attese e cresce nel secondo trimestre (+1,1%), come nel primo, nonostante la correzione a maggio ( - 1,5%). Cio' coinvolge ...Confindustria: "Italia ripartita in modo robusto, rimbalzo dei consumi". Ottimo giugno ("grazie all'accelerazione delle vaccinazioni e a meno restrizioni"), rimbalzo del PIL forte nel 2° trimestre 202 ..."Lo scenario che si va consolidando per l'Italia è di un rimbalzo del Pil forte nel 2° trimestre 2021, meno nel 3° e 4° trimestre". Lo scrive il Centro studi di Confindustria nella Congiuntura flash.