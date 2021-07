Ora è ufficiale: Kyeremateng al Teramo, biennale con opzione (Di lunedì 26 luglio 2021) Ve lo abbiamo raccontato nel pomeriggio, ora è anche ufficiale: Nigel Kyeremateng è del Teramo. Ecco il comunicato ufficiale del club abruzzese: “È ufficiale un ritorno in casa biancorossa: Nigel Kyeremateng ha firmato nel pomeriggio un contratto biennale con opzione fino al 2024. Arrivato a vestire la casacca del Diavolo nella finestra di mercato dello scorso gennaio, l’esterno offensivo classe 2000 vi ha disputato dieci partite, dopo le esperienze pregresse con Novara (Serie C) e Folgore Caratese (Serie D) e le giovanili vissute tutte in ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Ve lo abbiamo raccontato nel pomeriggio, ora è anche: Nigelè del. Ecco il comunicatodel club abruzzese: “Èun ritorno in casa biancorossa: Nigelha firmato nel pomeriggio un contrattoconfino al 2024. Arrivato a vestire la casacca del Diavolo nella finestra di mercato dello scorso gennaio, l’esterno offensivo classe 2000 vi ha disputato dieci partite, dopo le esperienze pregresse con Novara (Serie C) e Folgore Caratese (Serie D) e le giovanili vissute tutte in ...

Advertising

Inter : ????? | CHAMPS IN THE USA Acquista ora la collezione ufficiale di Champs In The USA ???????? ??… - MarcoBovicelli : Ora è ufficiale ????????10 #BrahimDiaz #Milan (?? @acmilan) - mfiorda26 : RT @DerthonaBasket: UFFICIALE ?? I liberi del sogno e ora la Serie A: il nostro percorso con Jamarr Sanders proseguirà anche nella stagione… - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Daniele #Faggiano nuovo direttore sportivo della #Sampdoria. Contratto biennale. Tutto confermato dallo sc… - NicoSchira : Ora è ufficiale! Daniele #Faggiano nuovo direttore sportivo della #Sampdoria. Contratto biennale. Tutto confermato… -